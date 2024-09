Dal 7 ottobre al via vaccinazione antinfluenzale

VENEZIA - In veneti la campagna vaccinale inizierà il 7 ottobre, anticipando l'avvio rispetto alle precedenti stagioni, sia contro l'influenza che contro il Covid. La campagna prende avvio iniziando, nella prima settimana, con l'offerta delle due vaccinazioni alle persone con più di 65 anni. Tutte le altre persone potranno vaccinarsi a partire dalla seconda settimana di ottobre, appena il vaccino indicato sarà disponibile.



Lo comunica la Direzione Prevenzione della Regione del Veneto, specificando che "la vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione in particolare contro le forme gravi di queste malattie, soprattutto nei soggetti più fragili o con più di 60 anni. Permette di evitare che le persone debbano ricorrere alle cure urgenti in pronto soccorso, quindi ridurre i ricoveri ospedalieri legati alle complicanze date da Covid-19 e influenza". Per facilitare l'accessibilità alla vaccinazione sono state programmate due "open day" regionali il 26 ottobre e il 9 novembre. In queste date saranno organizzate sedute vaccinali dedicate da tutte le Ulss. La Regione ha messo a disposizione delle aziende sanitarie, oltre 900.000 dosi di vaccino antinfluenzale e 460.000 dosi di vaccino contro il Covid-19 aggiornato alla variante circolante.



I due vaccini possono essere somministrati nello stesso momento. E' aumentata la disponibilità di vaccino spray nasale contro l'influenza, dedicato ai più piccoli, 28.000 dosi per i bambini dai 2 ai 6 anni, presso i pediatri di libera scelta aderenti e i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica presenti nel territorio regionale. Sarà possibile vaccinarsi rivolgendosi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o presso le farmacie aderenti. Anche i Servizi Vaccinali delle Ulss, nelle prossime settimane, attiveranno ambulatori dedicati alle vaccinazioni. Nei prossimi giorni sarà possibile iniziare a prenotare un appuntamento anche via web (prenotavaccino.regione.veneto.it).