Dal 1 giugno per entrare a Venezia si paga

VENEZIA - Nel corso del consiglio comunale di martedì sera a Venezia è stato approvato un emendamento che prevede la tassa di accesso per l'ingresso in città antica.



Si tratta del nuovo regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo di accesso con qualsiasi vettore alla città antica e alle isole minori della laguna. Si parte ufficialmente il primo giugno 2022. Dopo vari rinvii si è dunque deciso. Il punto è stato trattato In occasione della nuova variazione di bilancio in consiglio comunale.

La data sarà confermata solo sulla base dello sviluppo dell' emergenza sanitaria in atto, come ha precisato l'assessore di reparto Michele Zuin.

La tassa in ogni caso potrà quindi variare a seconda dei giorni di ingresso.

I residenti, i pendolari e i residenti in Veneto saranno esentati con apposito provvedimento del Comune. Stessa cosa per gli studenti.