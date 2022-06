Da Vittorio Veneto alla Milano Design Week

VITTORIO VENETO - L'inizio di giugno ha sancito il grande ritorno della Milano Design Week dopo due anni di pandemia. All’evento c’erano anche le creazioni di Abs Group, azienda vittoriese specializzata in allestimenti in tessuto. “Diversi tessuti "voile" da 55 gr, stampati in sublimazione in tinte pastello, sono gli elementi protagonisti dello stand progettato da Bottega Architetture Allestitive per Midj, azienda friulana specializzata nella produzione di sedute, tavoli e complementi d'arredo 100% Made in Italy – spiega l’azienda vittoriese -. Realizzato in occasione della partecipazione dell’azienda al Salone del Mobile, lo stand è totalmente riciclabile: i tessuti impiegati sono infatti destinati ad essere sminuzzati e riutilizzati per imbottiture. Accostati l’uno all’altro, i tessuti diventano elementi strutturali che suddividono e scandiscono gli spazi dello stand, generando allo stesso tempo un effetto di leggerezza e permeabilità alla luce”.

“I nostri tessuti stampati in sublimazione e abbinati ai profili beMatrix fanno da supporto a "Moving Elements", un’installazione “rigenerabile” che riveste per oltre 10 metri in altezza la sede Interexpo, società specializzata nell’allestimento di fiere ed eventi in Italia e all'estero – aggiunge l’azienda di via Marinotti -. Nata dalla collaborazione di Remigio Architects con l'artista e designer Marco Brianza, l'opera racconta, attraverso elaborazioni fotografico-sensoriali, il cambiamento dello spazio nel tempo in natura. L’installazione temporanea, ideata in occasione della Milano Design Week, è stata realizzata in partnership con Interexpo e Murer Cantieri Audiovisivi, che fornisce e allestisce tecnologie per eventi”.

“In occasione della Design Week abbiamo presentato la nostra nuova installazione "Arte su tessuto", realizzata all’interno dello showroom Decor Lab: un tessuto tesato a parete di grandi dimensioni e forte impatto visivo, che rappresenta un interessante esempio di utilizzo delle riproduzioni di opere d'arte nell'ambito dell'interior decoration. Il progetto è frutto della partnership tra la nostra azienda e Haltadefinizione, tech company di Franco Cosimo Panini Editore specializzata nella digitalizzazione e riproduzione di opere d’arte in altissima definizione – concludono da Abs Group -. Il materiale utilizzato per l'installazione è una fibra 100% poliestere, priva di PVC, antibatterica, ignifuga e riciclabile. Il tessuto stampato è stato poi fissato e tensionato su una parete di circa 6x5 metri attraverso dei sottili profili Descor, preforati e applicati lungo la superficie muraria”.