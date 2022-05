Azienda di Vedelago trionfa al festival del design strategico

VEDELAGO - La linea di cosmesi di Greenatural, produttrice di soluzioni ecologiche e biologiche con sede operativa a Vedelago (TV), è stata premiata a Milano al concorso Touchpoint Awards Identity conquistando il Premio Speciale dedicato alla Sostenibilità. Una manifestazione dedicata alle eccellenze dell'identità di marca e del design strategico, che ha visto oltre 80 progetti in gara, presentati dalle agenzie, case di produzione, aziende e professionisti della comunicazione più importanti di tutta Italia.



Greenatural nasce dall’idea di Silvia Scantamburlo e Michele Franchetto di Resana, mossi dalla volontà di tramandare alle nuove generazioni un ambiente migliore. Con la sede operativa a Vedelago, l’azienda conta oggi su un numeroso team di professionisti impegnati in primis nella ricerca con l’obiettivo di unire le esigenze quotidiane con il rispetto dell’ambiente.



Gli shampoo, bagnodoccia e balsami Greenatural, a differenza dei prodotti cosmetici tradizionali, non contengono acqua. In più l’assenza dell’utilizzo di flaconi permette la riduzione della plastica. “Togliere l’acqua vuol dire ridurre il volume del prodotto e di conseguenza il packaging e l’uso della plastica – ha raccontato Michele Franchetto – Questo ci ha permesso di ottimizzare anche i trasporti, riducendo l’impatto ambientale. Un semplice dettaglio come questo, può fare la differenza. La filosofia di Greenatural parte proprio da questo presupposto: cercare di lasciare ai nostri figli un mondo migliore, per questo c’è la necessità di adottare nuovi approcci quotidiani più ecosostenibili”.



Il Premio è stato conferito soprattutto per lo speciale Packaging Design che riprende la trama della terra e dei campi, progettato dall’agenzia Fkdesign di Castelfranco Veneto (TV). Federico Frasson, art director di Fkdesign, racconta: “Per sottolineare lo spirito dell’azienda e soprattutto la natura di questa linea di prodotti che promuove una cosmesi senza sprechi abbiamo ideato un pack con un inserto a forma di foglia, simbolo per eccellenza della natura e della vita. I colori richiamano le materie prime biologiche utilizzate per la creazione dei prodotti, enfatizzando il concetto di naturalezza e sostenibilità delle soluzioni”.



In foto: da sinistra Enea Muraro (Fkdesign); Federico Frasson (Art Director di Fkdesign); Michele Franchetto (titolare di Greenatural); Andrea Bison (responsabile marketing Greenatural).