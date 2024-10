Da Trump a Biden a Kim, i potenti della terra in un video per Halloween: è boom sui social

Donald Trump mascherato da Jocker o che suona la chitarra; Vladimir Putin alla batteria o che distribuisce caramelle; Joe Biden al piano forte o circondato da bambini per 'Dolcetto o Scherzetto', Kim Jong-un vestito da Darth Vader. A pochi giorni dalla notte più spaventosa dell'anno, spopola sui social il video con i potenti della terra in versione Halloween creato con l'Intelligenza Artificiale.



Due le stories create da rart.digital e postate su Instagram e TikTok. Nella prima dal titolo Joel Boden & Borat Okama tell us a musical Halloween story, compaiono anche Barack Obama, Angela Merkel, Ursula von der Leyen, Macron. Nella seconda, dal titolo Ronald Trums & Volodmir Patine, ci sono, tra gli altri, anche Kamala Harris, il presidente ucraino Zelensky e Netanyahu. Per tutte il messaggio sembra essere uno solo: diffondere bontà e gioia. E dire no alla guerra.