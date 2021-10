Da Treviso un bando per scovare i migliori progetti digitali di promozione turistica

TREVISO - Un contest di idee e progetti mirato a scovare soluzioni innovative per il turismo della Marca trevigiana. Questo l’obiettivo di Hack Fest “Piccole Patrie”, per far germogliare idee e progetti per la creazione, valorizzazione e promozione delle Piccole Patrie in Veneto e rilanciare il settore turistico nella fase della post-emergenza.



Il bando per candidare i propri progetti è disponibile sul sito www.venetoexperience.eu ed una giuria qualificata sceglierà i migliori progetti da invitare all’hackaton. Il bando per partecipare all’hackaton è aperto a cittadini, associazioni, liberi professionisti (sviluppatori, designer, creativi), start-up, PMI, gruppi volontari dei Comuni e dei Consorzi, purché siano operanti sul territorio regionale veneto. E' possibile partecipare come singoli o in team.



Come partecipare? I candidati dovranno proporre i propri progetti entro il 31 ottobre 2021. Una commissione selezionerà poi le migliori proposte, invitando i team all’hackaton in programma il 7 novembre dalle 10 alle 18 nella nuova Palestra Digitale del Museo Bailo in Comune di Treviso.



Al termine dell’hackaton, i 3 migliori progetti saranno premiati con il supporto strategico, formativo e tecnologico – finalizzato a realizzare il progetto digitale/multimediale di promozione turistica della Piccola Patria e alla sua valorizzazione tramite SharryLand (per un controvalore pari a 2.500€). Gli altri 7 progetti saranno comunque valutati per il sopralluogo di certificazione della loro Piccola Patria.