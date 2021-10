Da Treviso solidarietà a Mimmo Lucano: "L'umanità non è un reato"

TREVISO - Da Treviso solidarietà a Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace condannato in primo grado tredici anni e due mesi di reclusione al termine del processo 'Xenia' per la gestione dei progetti di accoglienza. Lucano è finito sul banco degli imputati nell’inchiesta sulla gestione dei progetti di accoglienza.



“Ci ha lasciato sgomenti il verdetto del tribunale di Locri contro Mimmo Lucano, conosciuto ormai in tutto il mondo per le sue scelte di umanità, per le sue pratiche di accoglienza e di solidarietà”, scrivono in una nota associazioni e gruppi politici trevigiani che si schiarano dalla parte dell’ex sindaco di Riace.



“Non ci sono note le motivazioni della pronuncia della magistratura ma temiamo che potranno aggiungere ben poco alla valutazione politica che oggi già possiamo fare della sentenza. Sappiamo bene che si tratta “solo” di una sentenza di primo grado e speriamo che il verdetto di colpevolezza venga definitivamente ribaltato nei successivi gradi di giudizio. “Noi non ci siamo mai piegati al “pensiero unico” minnitian-salviniano che mette all’ultimo posto la sofferenza, la disperazione, il rischio della vita dei migranti rispetto alle “preoccupazioni” di chi ha troppo da perdere per capire cosa prova chi può abbandonare solo guerra, fame e totale mancanza di qualsiasi speranza”, scrivono Adl Cobas Treviso, l’associazione Caminantes. La casa è un diritto, Non Una Di Meno Treviso, il centro sociale Django, Legambiente Piavenire, Coalizione Civica per Treviso, DiEM25 - Treviso, Europa Verde-Verdi – Treviso, Il Veneto che vogliamo – coordinamento provinciale di Treviso, il Partito della Rifondazione Comunista di Treviso e Sinistra Italiana provincia di Treviso e Treviso Possibile.



“Oggi non possiamo che stare dalla parte di Mimmo Lucano perché la sentenza contro di lui è un verdetto non solo contro il pensiero e le pratiche della solidarietà e dell’accoglienza ma è una condanna per tutte quelle esperienze culturali e politiche che si muovono fuori dal “pensiero unico” in materia di immigrazione. Oggi non possiamo stare zitti: stiamo dalla parte di Mimmo Lucano, senza se e senza ma”.