Da stanotte lavori al via al viadotto di Sacile

SACILE (PORDENONE) - Per circa un mese, fino al 18 ottobre, il viadotto Livenza in località Cavolano nel comune di Sacile sarà interessato dalla sostituzione e dalla posa di una nuova linea di giunti.

Durante il periodo del cantiere, programmato a partire dalla notte tra lunedì 13 settembre e martedì 14, il manufatto resterà comunque aperto alla circolazione che avverrà a senso unico alternato.



Contestualmente, Autovie Venete ha predisposto – per tutta la durata dell’intervento - lo scambio di carreggiata per un tratto di circa tre chilometri sull’autostrada A28 attraversata dal viadotto, all’altezza dello svincolo di Sacile Ovest.

In una prima fase verrà interessata la carreggiata nord (Portogruaro – Conegliano) con deviazione del traffico in doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta. Nella seconda fase sarà interessato il senso di marcia da Conegliano a Portogruaro. Anche in questo caso non verrà interdetta la circolazione dei mezzi.