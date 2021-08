Da San Biagio a Silea in bici con la nuova ciclabile sopra l'autostrada A27

SAN BIAGIO DI CALLALTA - Un percorso ciclopedonale che collegherà il comune di San Biagio con quello di Silea lungo la strada Postumia, con passerella per superare l’autostrada A27.



Il consiglio comunale di San Biagio, nell’ultima seduta, ha dato mandato al sindaco Alberto Cappelletto di sottoscrivere il protocollo d’intesa per la realizzazione dell’opera che consentirà di collegare San Biagio, tramite l’esistente pista ciclabile che attraversa il territorio comunale dalla frazione di Fagarè fino a quella di Olmi, al comune di Treviso.



Da tempo il sindaco Cappelletto e la collega di Silea, Rossella Cendron, hanno condiviso l’utilità di questa nuova infrastruttura per le loro rispettive comunità: ora è arrivato il momento delle firme sul protocollo che pone le basi per arrivare alla realizzazione dell’opera, il cui costo si aggira, secondo uno studio di fattibilità commissionato dall'amministrazione sanbiagiese, sul milione e 600mila euro.



“Ovviamente - spiega Cappelletto - la spesa maggiore è legata alla realizzazione della passerella che dovrà superare il tracciato dell’A27. Con la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra i due Comuni possiamo dare corso alla progettazione definitiva, a nostro carico, necessaria per poter poi partecipare a bandi ed ottenere i finanziamenti richiesti. Per il nostro territorio si tratta di un’opera fondamentale per completare la rete di percorsi a servizio degli utenti più deboli che si muovono a piedi o in bicicletta e che oggi, per raggiungere Silea, e quindi Treviso, sono costretti a transitare sul cavalcavia trafficato della Postumia”.



Secondo lo studio di fattibilità l’intervento prevede un manufatto metallico composto da tre campate che si raccorderà con i terrapieni che costituiscono le rampe con una pendenza media del 3,9% in modo da renderne agevole il transito per tutti. Il Comune di San Biagio ha già acquisito un parere positivo da parte di Veneto Strade gestore della SR 53 "Postumia".



“Il protocollo di Intesa con il comune di San Biagio - conclude il primo cittadino di Silea, Rossella Cendron - va nella direzione di unire con progettualità concrete e operative tutta la mobilità lenta già progettata all'interno del nostro territorio con i comuni limitrofi così come ribadito anche nell'azione del master Plan delle piste ciclabili pianificato con l'Ipa Marca Trevigiana. Il collegamento con San Biagio e con l'asse del Piave diventa strategico non solo per i residenti ma anche da un punto di vista turistico, esso si collega al fiume Sile, alla ciclovia internazionale Monaco Venezia e alla città capoluogo di Treviso”.