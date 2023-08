Da Regione 600mila euro al progetto "Stacco"

VENEZIA - Su proposta dell'assessore alla Sanità e alle Politiche sociali, Manuela Lanzarin, la Giunta regionale ha deliberato di dare continuità per l'annualità 2023-2024 al progetto "Stacco", iniziativa di trasporto solidale e gratuito. Il finanziamento complessivo è di 600.000 euro. Principali attori del progetto continuano ad essere le organizzazioni del terzo settore con i loro volontari che, in forma associata e coordinata, garantiscono il servizio di accompagnamento 'a chiamata' o 'programmato' per visite mediche, terapie, adempimenti burocratici a persone con difficoltà di mobilità e di reddito.

"Il progetto Stacco è una forma di trasporto non sanitario ma sociale - sottolinea l'assessore Lanzarin -. Con questo provvedimento diamo una risposta importante, assicurando un servizio che si è dimostrato efficiente e di grande valore non solo per l'utilità ma anche per la relazione che si viene a creare con le famiglie degli assistiti e con gli utenti diretti stessi che si sentono accolti con empatia, protetti e sicuri. Nel corso degli anni le associazioni coinvolte hanno saputo allargare la rete di partner sia pubblici sia privati tanto che oggi si è arrivati a coprire pressoché interamente le aree provinciali di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza e Verona".