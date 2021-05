Da profugo senzatetto a re degli scacchi

NEW YORK - Tre anni fa era un senzatetto, profugo arrivato dalla Nigeria insieme alla sua famiglia. Ora è un campione di scacchi: a 10 anni è National Master.

Un’incredibile storia vera quella che arriva da New York dove il piccolo Tanitoluwa Adewumi, senza soldi né istruzione, ha battuto a scacchi tutti i concorrenti dello Stato nonostante, a differenza di questi, non avesse ricevuto l’addestramento migliore nelle scuole più rinomate.

Il re degli scacchi diventerà un film: Steven Conrad sta adattando al grande schermo la storia scritta dai genitori di Tani. Il lungometraggio si intitolerà “My name is Tani..e credo nei miracoli”. Un film che è già un successo assicurato, sulla scia della serie Netflix "La Regina degli Scacchi", arrivata nella top ten delle serie più viste, e nella quale Tani - come ha dichiarato al New Yoirk Times - si rispecchia benissimo.

E' stato prorprio grazie a un articolo del Nwe Yoirk Times che la famiglia di Tani ha ricevuto dai lettori 250.000 euro per investire sulla formazione del piccolo campione e un anno di affitto pagato in un appartamento della città. Una vicenda di una famiglia profuga, scappata dalle violenze di Boko Haram, a lieto fine.

Fine si fa per dire perché Tani, a giocare a scacchi, ha appena iniziato.