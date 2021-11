Da oggi vaccino antinfluenzale anche nei Vax point della Marca

TREVISO - Da oggi, lunedì 8 novembre, in tutti i centri vaccinali della Marca si potrà chiedere la somministrazione del vaccino antinfluenzale insieme alla dose di vaccino anti Covid.



Vale anche per la terza dose anti coronavirus, che può andare insieme all’annuale profilassi che scatta in autunno contro l’influenza. La Regione Veneto ha messo a disposizione delle Aziende Ulss circa un milione e 600 mila dosi di vaccino antinfluenzale, l’Ulss 2 ha già provveduto ad ordinare le prime 204.000 dosi, in parte già distribuite ai medici di medicina generali, ai pediatri di libera scelta, alle case di riposo e a tutti gli ambulatori vaccinali. La prenotazione della vaccinazione negli ambulatori del Servizio Igiene e sanità pubblica dell’Ulss2 può avvenire attraverso la piattaforma regionale.



La campagna ha lo scopo di proteggere i soggetti più fragili dalle complicanze, contenere gli accessi al pronto soccorso, supportare la diagnosi differenziale con Covid, dati i sintomi simili tra Covid-19 e influenza. E' rivolta prioritariamente alle persone con più di 60 anni, che potranno richiedere la somministrazione gratuita del vaccino al proprio medico, mentre i pediatri di libera scelta, come nella passata stagione, si occuperanno di vaccinare i propri assistiti dai sei mesi di vita ai sei anni e quelli affetti da patologie croniche per le quali è prevista la vaccinazione. Di seguito il calendario con gli orari e le sedi degli ambulatori vaccinali dedicati alla somministrazione del vaccino antinfluenzale:



Dal 08/11/2021 al 27/11/2021 al Centro Vaccinale Ex Maber - Via della Cartiera - Villorba il lunedì, martedì, venerdì e sabato dalle ore 09:30 alle ore 17:15 e dalle dalle ore 09:30 alle ore 17:15, mercoledì e giovedì dalle ore 09:30 alle ore 19:15;



Nelle giornate 11 e 18/11/2021 presso il Centro Vaccinale presso Casa Luigi e Augusta di Roncadelle –Via Negrisia 24 – Ormelle, l'11/11/2021 dalle ore 09:30 alle ore 19:15 e il 18/11/2021dalle ore 09:30 alle ore 19:15



Dal 22/11 al 22/12/2021 Dipartimento di Prevenzione "La Madonnina" Ambulatorio vaccinale pediatrico Via Castellana, 2 Treviso il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 18:00



Dal 22/11 al 22/12/2021 Ambulatorio vaccinale pediatrico di Via Manin a Oderzo il lunedì e mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:30



Dal 08/11/2021 al 26/11/2021 Centro Vaccinale Vedelago presso Nido integrato "La Tartaruga" Via Fogazzaro a Vedelago il lunedì, martedì dalle ore 14:30 alle ore 19:15, il giovedì, venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:15



Dal 08/11/2021 al 03/12/2021 Centro Vaccinale Godega di Sant'Urbano presso Campo Fiera nei giorni di lunedì dalle 14:30 alle 19:45 e martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 08:30 alle 13:45 e dalle 14:30 alle 19:45



Dal 08/11 al 02/12/2021 Ambulatorio vaccinale pediatrico - Via L. Galvani, 4 - Conegliano, il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00