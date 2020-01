Da Oderzo a L'Eredita: l'avventura di Mariagrazia al quiz di Rai Uno

ODERZO - Opitergina protagonista al quiz di RaiUno. Per una puntata e mezzo Mariagrazia Zanet di Oderzo ha partecipato al gioco preserale L’Eredità sulla prima rete nazionale.



Giovedì si era guadagnata il diritto di rigiocare ieri, venerdì. Ma non ha avuto fortuna e al terzo turno del gioco, si è trovata di fronte l’ostico quesito sull’anno in cui gli Stati Uniti restituirono la Corona di Santo Stefano all’Ungheria, errore che le è valsa la roulette della sfida diretta con un altro avversario.



In quest’ultima le è risultata fatale la definizione “Desueto sinonimo di causa”: l’opitergina non è riuscita ad indovinare che si trattava del termine cagionare.



Ieri sera un altro partecipante veneto, Michele di Verona, sempre venerdì ha centrato un premio da 75 mila euro.