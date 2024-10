"DA E NEL PAESAGGIO".

Nello spirituale e suggestivo spazio dell'ex Collegio di Asolo, apre al pubblico una mostra che mette in dialogo opere del paesaggismo veneto di fine '800, già parte della Collezione Annamaria e Bruno Zago, con l'arte contemporanea di ultima generazione: sound art, videoarte, installazione.

Si tratta di una mostra diffusa, che ammanta i territori di Asolo e Castelfranco, trovando il suo epicentro nell'iconico ex Collegio di via collegio 42 (Asolo), e che prende piede anche nei musei civico di Asolo, nel Museo Casa Giorgione di Castelfranco Veneto, e nella Cattedrale di Santa Maria Assunta ad Asolo, dove saranno visibili la celebre pala di Lorenzo Lotto, e sezioni della mostra che hanno permesso una rivisitazione tematica delle collezioni museali.



Visitabile da domenica 13 ottobre tutti i venerdì, sabati e domeniche sino al 6 gennaio 2025, la mostra, nella sua sede centrale, è provvista di un servizio di visita guidata gratuito sempre attivo.

Nella logica di lavorare al fine di rendere aperti, coinvolgenti e condivisi i contenuti a pubblici diversi (famiglie, ragazze e ragazzi, cittadine e cittadini di tutte le età) è in previsione un fitto calendario di attività con artiste, artisti ed educatori museali: laboratori e visite guidate tematiche, ed eventi in collaborazione - tra i quali spiccano eventi speciali sul paesaggio olfattivo di Eleonora Duse, spettacoli teatrali, collaborazioni con festival e kermesse.

L'esperienza in mostra per il fruitore, si configura come un percorso sensoriale che si snoda negli indicativi spazi del Collegio, tra i quali una chiesa sconsacrata: luoghi capaci di valorizzare al massimo l'impatto emotivo delle opere.



Tra suggestioni di natura pittorica e un allestimento atto a scardinare le regole dell'esposizione classica, fanno capolino suoni e frammenti video che ispirano a riportare la riflessione sul paesaggio all'oggi: genere pittorico e cifra stilistica della tradizione coloristica veneta, l’armonia tra uomo e natura è evocata dai dipinti di paesaggismo, e tale concetto trova un prezioso contrappunto nelle opere di artiste e artiste contemporanei che lo sottolineano come elemento di intima corrispondenza con la sfera emotiva.

…Perché il paesaggio è anche il nostro ritratto collettivo più prezioso, poiché accomuna genti, luoghi dell’anima ed identità; nel paesaggio sappiamo e possiamo riconoscerci sempre, anche quando è trasformato, lacerato...

Per info e contatti:

T: +39 0422 1836269

segreteria@fondazionezago.org

www.fondazionezago.org

Orari di apertura mostra nelle diverse sedi:

FONDAZIONE FAMIGLIA ZAGO, ASOLO

Collegio di SS Pietro e Paolo d’Asolo:

venerdì (su prenotazione), sabato,

domenica e festivi dalle 10:00 alle 12:30,

dalle 15:30 alle 19:00

MUSEO CIVICO DI ASOLO

Sabato, domenica e festivi

Dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00

MUSEO CASA GIORGIONE CASTELFRANCO VENETO

Dal martedì al giovedì dalle 10:00 alle 13:00

Dal venerdì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00

In mostra:

Più di 40 opere dal pennello di più di 20 autori, provenienti dalla Collezione Bruno e Annamaria Zago (tra le quali opere di Arturo Martini, Beppe e Guglielmo Ciardi) e da prestatori privati, tra le quali opere di Orazio Celeghin, Eugene Benson ed Elio Armano.

Artisti contemporanei: Elisabetta di Sopra, Isaac De Martin, Ilaria Simeoni, Alberto Scodro.