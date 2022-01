Da Mogliano al Madagascar: una storia di danza e solidarietà

MOGLIANO VENETO – È una storia di danza e solidarietà quella che è partita da Mogliano Veneto e che è arrivata in Africa. Protagonista è la scuola di danza ASD Pianeta Danza di Mogliano che ha realizzato uno dei suoi spettacoli più riusciti: la costruzione di un pozzo in Madagascar.



“Come associazione ogni anno mettiamo da parte una somma di denaro che destiniamo a progetti di solidarietà – spiega la direttrice artistica e coreografa Grazia La Naia -. Quest’anno, grazie alla collaborazione con l’Associazione ‘Zanantsika nei villaggi di Odille Onlus’, che ringrazio tantissimo, sono riuscita a realizzare un sogno.



Sappiamo tutti che questo è un momento estremamente difficile per le realtà artistiche. Avremmo potuto investire il denaro in altri modi, per avere una sede più grande, ad esempio, o costumi più costosi. Invece la determinazione mia e dei miei allievi è rimasta la stessa degli scorsi anni e i nostri sacrifici sono stati ripagati anche questa volta. Poter vedere in un video-messaggio e nelle numerose foto che abbiamo ricevuto la gioia sul volto di tantissimi bambini è stata un’emozione indescrivibile.



Mi auguro di riuscire ad andare presto in Madagascar per poter vedere dal vivo l’opera realizzata che ha permesso agli abitanti del luogo di usufruire di acqua potabile senza dover percorrere chilometri e chilometri di camminata.



È importante sottolineare che la danza può veramente aiutare non solo a guarire l’anima ma anche a migliorare un pezzettino di mondo - conclude la danzatrice -. Questo spero possa ricordare a tutti che la cultura è il fondamento per il nutrimento dell’essere umano”.



L’associazione ASD Pianeta Danza di Mogliano Veneto, che da più di 17 anni forma danzatori e professionisti dello spettacolo, è un punto di riferimento artistico per la città. L’ultima grande soddisfazione per l’insegnante Grazia La Naia è stata l’ammissione alla prestigiosa Rambert School di Londra del suo allievo Crispin Maccatrozzo.