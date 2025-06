Da Milano a Venezia in 15 minuti: arriva Hyper Transfer, il treno del futuro

VENEZIA - Immaginate di salire a Milano e scendere a Venezia dopo appena 15 minuti. O di collegare Berlino alla laguna in poco più di un’ora, senza rumore, senza emissioni, viaggiando in una capsula sospesa nel silenzio. Non è fantascienza: il progetto Hyper Transfer, presentato ieri al salone Transport Logistic di Monaco di Baviera, promette di rivoluzionare la mobilità europea partendo proprio dal Veneto.



Un sogno che prende forma tra Padova e Venezia

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha scelto la vetrina internazionale di Monaco per annunciare l’avvio della fase operativa di Hyper Transfer: un sistema di trasporto ultraveloce basato su capsule a levitazione magnetica che viaggiano dentro condotti a bassa pressione. Il primo passo concreto sarà la realizzazione di un “test track” di 10 chilometri tra Padova e Venezia, dove ogni elemento – dalle capsule ai sistemi di sicurezza – verrà testato su scala reale.



Il percorso di prova, finanziato con un investimento iniziale di circa un miliardo di euro, servirà a verificare la fattibilità tecnica e la sicurezza della tecnologia, già validata da uno studio dell’Università di Padova e di Italferr, società di progettazione delle Ferrovie dello Stato. Il progetto coinvolge una cordata di grandi nomi: Regione Veneto, Ministero delle Infrastrutture, Concessioni Autostradali Venete (CAV), Webuild, Leonardo, Università di Padova e altri partner internazionali.



Come funziona Hyper Transfer

La tecnologia si ispira ai sistemi Maglev già in uso in Asia, ma punta a una versione evoluta. Le capsule, costruite in materiali ultraleggeri come la carboresina, viaggeranno sospese grazie a magneti passivi, all’interno di tubi dove la pressione dell’aria è ridotta al minimo. Questo permette di raggiungere velocità teoriche di oltre 1.000 km/h, con una rumorosità contenuta a 70 decibel e un consumo energetico inferiore del 60% rispetto agli aerei.



Ogni capsula potrà trasportare fino a 40 persone o 12 tonnellate di merci. Lungo il tracciato saranno installati pannelli fotovoltaici, con l’obiettivo di produrre più energia di quella consumata dal sistema.



Una sfida per la sostenibilità e l’economia

Zaia ha sottolineato come Hyper Transfer possa diventare un modello di mobilità sostenibile, replicabile in Italia e all’estero, capace di rilanciare l’economia locale e ridurre la congestione autostradale. Monica Manto, presidente di CAV, ha ricordato l’impegno di un centinaio di ingegneri e 50 mila ore di progettazione per arrivare a questo primo traguardo.



Cosa manca (e cosa non si dice)

Nonostante l’entusiasmo, restano alcune zone d’ombra. Nei comunicati ufficiali e nelle dichiarazioni dei protagonisti non si fa menzione dei tempi previsti per la realizzazione del test track, né di una data ipotetica per l’apertura al pubblico. Anche la ripartizione dei costi tra enti pubblici e privati non è dettagliata: si parla di un miliardo di euro per il primo tratto, ma non è chiaro chi pagherà cosa, né quanto potrebbero costare le future tratte commerciali.



Non si affrontano inoltre i possibili ostacoli normativi, le ricadute sul territorio e le tempistiche di autorizzazione. Il progetto, pur essendo stato validato da studi di fattibilità, dovrà superare numerose sfide tecniche, burocratiche e finanziarie prima di diventare realtà.



Il futuro corre (forse) lungo un tubo

Hyper Transfer nasce in Veneto, ma guarda al mondo. Se il test tra Padova e Venezia avrà successo, potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per i trasporti europei. Per ora, il sogno di viaggiare da Milano a Venezia in 15 minuti resta una promessa affascinante. Speriamo solo che nel frattempo si riesca a far arrivare i vecchi e obsoleti treni su rotaie in orario.