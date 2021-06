Da lunedì zona bianca: "Dopo lunghe chiusure, regole e coprifuoco per i locali è tempo della vera ripresa"

TREVISO - Lunedì anche la Provincia di Treviso, così come tutto il Veneto, entrerà in zona bianca, dicendo addio al coprifuoco e limitando le restrizioni per locali come il numero di commensali al tavolo. All’aperto e nei plateatici non ci saranno più limitazioni nel numero di persone che potranno sedere allo stesso tavolo, mentre all’intero dei locali il numero viene portato a sei per tavolo.



Una boccata di ossigeno per i ristoratori che ora guardano a giugno come il mese della “vera” ripresa, dopo settimane di incertezza. “Siamo giunti all’ultimo miglio e nell’ultimo week end in zona gialla l’incertezza non è mai mancata”, spiega Dania Sartorato, presidente di Fipe-Confcommercio provinciale. “Siamo sempre sommersi da richieste e dubbi: resta, anche per questo week, la regola dei 4 seduti al tavolo e all’aperto a meno che non siano conviventi, e posso dire che in ogni cambio, in ogni passaggio di colore o di progressione verso le riaperture, non sono mai mancati dubbi e interpretazioni.



"Per la ristorazione e i pubblici esercizi il peso è stato doppio: abbiamo dovuto sopportare le lunghe chiusure, ma anche l’impatto delle regole e degli adempimenti - continua Sartorato - Penso ai plexiglas buttati, alle date tante attese, al caffè al bancone, alle tante incongruenze sul coprifuoco. Le nostre imprese, già prima della pandemia erano soggette a sette tipi di controlli incrociati (tra sanitari e burocrazie varie) ora stiamo lavorando appesi al meteo e condizionati da interpretazioni e incertezze. Non ci siamo sentiti rispettati come imprese e come attori primari della vita cittadina. L’auspicio è che il mese di giugno porti chiarezza e ripresa vera”.

