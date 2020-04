Da Jesolo a Bibione prenotazioni on line per gli ombrelloni. E si valuta modalità accesso spiaggia libera

“Si parte in sicurezza”: è questo l’obbietti di Unionmare Veneto che nei giorni scorsi ha predisposto un documento condiviso con lo scopo di aprire e gestire in modo sicuro le spiagge del Veneto per l’estate 2020. Sulla propria pagina Facebook Unionmare Veneto spiega quali sono le idee per questa stagione che, purtroppo, sarà diversa da tutte le altre.

"Abbiamo già iniziato i lavori di manutenzione e sistemazione delle spiagge in vista dell’apertura estiva - spiega l'associazione - Non appena il governo lo consentirà, provvederanno all’allestimento degli ombrelloni, dei servizi e di tutte le attrezzature. Al fine di garantire la vacanza in sicurezza ai nostri ospiti, ai nostri cittadini ed ai lavoratori, nel rispetto del protocollo in formazione, gli ombrelloni saranno distanziati, le strutture e attrezzature costantemente sanificate e saranno adottate tutte le ulteriori misure necessarie. Le prenotazioni dei posti in spiaggia saranno effettuate on line al fine di evitare gli assembramenti. Stiamo valutando il sistema di accesso anche alle spiagge libere, al fine di garantire anche in esse il distanziamento sociale ed il relativo controllo".

"Tutte le spiagge della Costa Veneta saranno pronte al più presto per godere dei benefici del sole e del mare. - assicura Unionmare Veneo - Ci vediamo presto in spiaggia, vi aspettiamo sulla Costa Veneta!"