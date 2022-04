Da Google stop a pagamenti con carte bancarie russe

MONDO - Guerra Ucraina-Russia, Google ha interrotto i pagamenti dalle carte bancarie russe. Lo ha reso noto il ministro della Trasformazione digitale dell'Ucraina Mykhailo Fedorov, precisando che, oltre a "non poter pagare con nessun tipo di carta russa, Google ha annullato anche i pagamenti da cellulare".

Inoltre, Fedorov ha sottolineato su Telegram che Google ha cancellato l'abbonamento per gli utenti russi al servizio Google One tramite l'App Store. Di recente, Google aveva rimosso dal Google Play Market l'applicazione della "Sberbank" russa per smartphone Android, già cancellata dall'App Store. Lo scorso 26 marzo Apple e Google avevano ritirato le carte Mir russe dai loro sistemi di pagamento.