Da Bergamo a Udine in due ore e mezza per il trasporto di un rene

foto d'archivio

UDINE - Da Bergamo a Udine in due ore e mezza per un trapianto di rene.

Attivato dalla Centrale Trapianti AREU (l’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza della Lombardia), lo scorso 6 gennaio 2022, un equipaggio di militari dell’Arma dei Carabinieri del Nucelo Radiomobile di Milano, ha trasportato un rene da Bergamo a Udine. L’obiettivo era c onsegnare l’organo nel minor tempo possibile ad un paziente bisognoso di trapianto, ricoverato presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia.



Il tragitto, da circa 400 chilometri, con una velocità media di 160 chilometri orari, è durato due ore e mezza (dalle 11:00 alle 14:30). Lo speciale intervento è stato possibile grazie ad una delle due Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio V6 da 560 cavalli in dotazione al corpo. Le due automobili, erano state donate da Fiat Chrysler Automobiles, all’Arma dei Carabinieri.