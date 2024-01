Dà in escandescenza in Pronto soccorso

UDINE - Un uomo di 35 anni, cittadino pachistano, è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver dato in escandescenza la notte scorsa al Pronto soccorso dell'ospedale di Udine. Chiamati dal personale sanitario di turno, sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo radiomobile della locale Compagnia, che erano già in ospedale per un altro intervento e che sono riusciti a immobilizzare l'uomo nonostante continuasse a dimenarsi.

Dai successivi accertamenti svolti in caserma, l'uomo è risultato destinatario di un provvedimento di rintraccio per espulsione dal territorio nazionale. E' stato successivamente associato alla casa circondariale di Udine ed è stata richiesta, al Gip, una misura cautelare.