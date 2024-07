Cyber guasto mondiale, da banche a aeroporti: tilt generale, cosa succede

Un 'cyber guasto' mondiale con servizi informatici in tilt e banche, compagnie aeree, società di telecomunicazioni, emittenti radiotelevisive e supermercati 'off line'. Un problema globale, sottolinea Sky News. A terra le principali compagnie aeree Usa. La Bbc riporta che a Londra il problema informativo avrebbe colpito il London Stock Exchange mentre i maggiori problemi si registrerebbero in Australia con voli bloccati, supermercati nel caos e dalle reti di trasmissione a singhiozzo. Tuttavia l'organo di vigilanza della cybersicurezza australiano ha affermato che non ci sono informazioni che suggeriscano che si tratti di un attacco informatico. Aeroporti di Roma segnala intanto in una nota che, nonostante i propri sistemi non siano stati impattati, "si stanno verificando ritardi e/o cancellazioni sui voli in partenza e in arrivo a causa di un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici". E ancora: forti disagi, almeno fino alle 10, per i voli da e per l'aeroporto di Berlino. "Ci sono ritardi nella gestione a causa di un problema tecnico - ha spiegato una portavoce dell'aeroporto Berlino Brandenburgo - Le operazioni di volo sono state sospese fino alle 10". Media locali hanno riferito di un guasto al server, ma la portavoce non ha confermato. Il sito ufficiale dello scalo riporta numerose cancellazioni di voli - soprattutto sul breve raggio - e forti ritardi in arrivi e imbarchi.Intanto all'aeroporto Stansted di Londra alcuni check-in vengono effettuati manualmente ma "i voli continuano a funzionare normalmente". "I nostri principali sistemi operativi non sono interessati", afferma un portavoce alla Bbc, ma "alcuni servizi delle macchine di pagamento al dettaglio sono stati interessati" dal tilt. In Israele il tilt dei servizi informatici riguarderebbe anche alcuni ospedali. Secondo il Times of Israel, il problema interessa alcuni ospedali e il servizio postale, oltre ad alcuni media. Possibili ritardi all'aeroporto Ben Gurion. Secondo il ministero della Salute, sono più di una decina gli ospedali interessati dai problemi in Israele, anche una struttura a Gerusalemme. Gli ospedali operano manualmente e i servizi digitali restano inaccessibili. Il ministero sottolinea come non ci siano ripercussioni nella cura dei pazienti. Le ambulanze vengono indirizzate verso le strutture non interessate dai problemi. In Nuova Zelanda problemi informatici per diversi sistemi all'aeroporto internazionale di Christchurch. Problemi, ha dichiarato un portavoce del Parlamento citato dalla Bbc, anche per la rete informatica dell'Assemblea. Il più grande terminal container della Polonia, il Baltic Hub nella città settentrionale di Danzica, è l’ultima grande infrastruttura ad essere colpita. "Vi informiamo che stiamo lottando con un'interruzione globale del sistema operativo Microsoft che sta ostacolando le operazioni del terminal", afferma la società. Baltic Hub ha chiesto alle aziende di non inviare container al porto.

Da Ryanair a Delta, cosa dicono le compagnie aeree

Da Edimburgo, la compagnia aerea Ryanair afferma che sta riscontrando "potenziali interruzioni sulla rete", che secondo l'azienda sono dovute a un'interruzione di terze parti, riporta ancora la Bbc. La compagnia consiglia quindi a chiunque viaggi oggi di controllare l'app Ryanair per gli aggiornamenti sul proprio volo. Intanto le compagnie United, Delta e American Airlines - tutte con sede negli Stati Uniti - hanno emesso uno "stop globale a terra" su tutti i loro voli. I voli attualmente in viaggio continueranno, ma per ora non decolleranno altri voli.

Dita puntate contro Microsoft, cosa dice la società

Sulle cause, da più parti si punta il dito contro il sistema operativo Windows di Microsoft. Un post su X del servizio Microsoft 365 ha spiegato in mattinata che i tecnici della società "stanno indagando su un problema che influisce sulla capacità degli utenti di accedere a varie app e servizi Microsoft 365". Al tempo stesso tuttavia, un portavoce di Microsoft ha detto alla Bbc che "la maggior parte dei servizi sono stati ripristinati". Microsoft 365 va intanto avanti con "misure di mitigazione" e su X precisa che "molti servizi continuano a riscontrare miglioramenti nella disponibilità mentre proseguono i nostri interventi di mitigazione" dei problemi.

Bbc: "Forse aggiornamento antivirus andato storto"

"Ci sono state segnalazioni che suggeriscono che una società di sicurezza informatica chiamata Crowdstrike, che produce software antivirus, abbia rilasciato un aggiornamento software che andato terribilmente storto e che sta bloccando i dispositivi Windows, provocando la cosiddetta "schermata blu della morte' sui pc". A dirlo è la Bbc, che spiega come tuttavia non è dato sapere se il tilt globale e queste segnalazioni siano parte dello stesso problema o "se si tratti di una tempesta perfetta di due grandi eventi che accadono simultaneamente".