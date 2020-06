CUP aperti a Castelfranco e Montebelluna: l'utenza tira un sospiro di sollievo

CASTELFRANCO / MONTEBELLUNA – Finalmente! Dopo il lockdown e le doverose cautele sanitarie a fronte dei rischi pandemici sono stati riaperti gli sportelli CUP presso gli ospedali di Castelfranco Veneto e Montebelluna. "Entrata a regime anche per il Distretto Asolo la riapertura dei Centri Unici Prenotazione, al fine di agevolare l’utenza nell’attività di prenotazione di visite ed esami”: annuncia un'attesa nota Ulss di pochi minuti fa.



Da ora in poi i Cup ospedalieri di Castelfranco e Montebelluna sono aperti dalle 10.30 alle 18, dal lunedì al venerdì, e il sabato dalle 10 alle 12. La direzione sanitaria del Distretto Asolo dell’Ulss 2 Marca trevigiana, inoltre, fa sapere che presto anche per i propri ospedali di riferimento saranno possibili nuovi modi di interazione per prenotazioni e prelievi con le modalità on line.



Per quanto riguarda le sedi distrettuali sono aperte:

- Asolo, Crespano, Valdobbiadene, Pederobba: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 - Giavera: martedì e giovedì dalle 9.30 alle 13

- Vedelago: martedì e giovedì dalle 9.30 alle 13

- Riese Pio X: lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 9.30 alle 13