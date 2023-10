A Cuneo ruggiscono le Pantere

CUNEO - Prima trasferta stagionale e primi tre punti “on the road” per le Pantere della Prosecco DOC Imoco Volley che si è presenta a Cuneo con lo scudetto sulla maglia a dare spettacolo in terra piemontese. Coach Santarelli, che ha tenuto Fahr precauzionalmente a casa per un affaticamento, schiera il sestetto con Wolosz-I. Haak, Plummer-Robinson Cook, Lubian-Squarcini, libero De Gennaro, cominciando le prove generali per la Supercopa di fine ottobre a Livorno. Risponde la squadra di coach Bellano con Signorile-Adalusi, Stigrot-A.Haak, Hall-Sylves, libero Scognamillo.

Parte bene la squadra di casa con Adelusi che colpisce e un buon muro che lancia le piemontesi (4-1). Sono in campo da parte opposta le due sorelle Haak, che all’inizio partono silenziose, ma poi si impongono al proscenio: è proprio la svedese di Conegliano la prima ad entrare in ritmo e andare a segno per il -1 (5-4). Anche Anna però non vuole essere da meno e va a murare proprio la sorella per il nuovo +3 (7-4). Dopo un’altra prodezza di Anna, prima l’ex Squarcini, poi Plummer con l’ace permettono alla Prosecco DOC Imoco di tornare a contatto (9-8). Pareggia Squarcini con un bell’ace (2 nel set d’apertura in cui sigla 5 punti totali) e le Pantere da lì sembrano poter scappare: Bella Haak (5 punti nel set) in attacco e Lubian a muro accendono le ospiti (11-14), ma coach Santarelli deve presto chiamare il time out perchè il muro di Cuneo (grande Stigrot, 7 punti nel set con 3 “blocks”) continua a fermare bene l’attacco gialloblù (14-14). Si va ad elastico, dopo le parole del coach la piemontese Marina Lubian si mette a colpire in battuta e Conegliano torna a +3 (14-17). Anna Haak (5 punti nel set) però continua a giocare bene (16-17), risponde la sorella Isabelle in un testa a testa continuo (16-18). Il set è molto equilibrato, Fede Squarcini (muro) e Kat Plummer (ace, 6 punti nel set) regalano il +4 (17-21) e time out di Cuneo. E’ il break decisivo, Plummer (11 punti alla fine) e Squarcini chiudono il 20-25 finale.

Alternando ottime giocate a qualche errore la Prosecco DOC Imoco nel secondo set fatica un po’ a scrollarsi di dosso la valida resistenza di Signorile e compagne, brave a rispondere con entusiasmo alla prima spallata che le Pantere provano spinte da capitan Wolosz e Moki De Gennaro. E’ solo questione di tempo, la Haak delle venete inizia a fare la voce grossa e Conegliano con i servizi potenti della Regina del Nord scappano. “Bella” alterna ace (ben 3 nel set su 6 punti totali) a battute che mandano in tilt l’attacco di casa e nonostante il time out e i cambi di coach Bellano arriva il +6 (7-13). Anche Lubian è in vena, altro giro di battute ficcanti e Cuneo non riesce a tenere, sulle ricostruzioni capitan Wolosz si diverte e ne beneficiano Squarcini al centro e le altre attaccanti laterali, set indirizzato sul 9-17. L’ex Fede Squarcini (grande set da 4 punti e, come nel primo, 100% in attacco!)si esalta anche a muro, poi Isabelle la imita murando la sorella Anna e la luce si spegne per Cuneo di fronte allo strapotere delle Pantere (10-20), sostenute dai loro tifosi anche nella lunga trasferta piemontese. La chiusura di un parziale dominato arriva con il 12-25 che manda Conegliano avanti 2-0..

Isabella Haak continua a martellare dando spettacolo in battuta nell’avvio del terzo set (altri due aces), confermando un ottimo trend delle Pantere nel fondamentale, testimoniata da ben 17 aces in totale nel match per la squadra di coach Santarelli, Cuneo invece zero nello score finale. La Prosecco DOC Imoco cerca di scappare presto, anche Wolosz va a punto sotto rete (4-6). La battuta e il muro-difesa delle venete non lasciano scampo alle piemontesi (che ripresentano Tanase per la ricezione), si vedono in attacco anche Lubian e Robinson Cook e il vantaggio si dilata (7-12). Fede Squarcini è calda (12 punti, 4 aces, 3 muti, 83% in attacco!) altro ace e lo striscione del traguardo è sempre più vicino per De Gennaro e compagne.

La messe di aces che oggi ha fatto davvero la differenza nel matcgcontinua, stavolta Kelsey Robinson Cook protagonista per l’11-19 che spiana la strada ed è facile andare a chiudere per le Pantere di coach Santarelli. Chiude Haak (17 punti, 5 aces, 1 muro, sarà eletta MVP) in pallonetto per il comodo 14-25 che regala il secondo 3-0 su due uscite di campionato di una brillante Prosecco DOC Imoco.

Dopo questo primo bel successo “on the road” per le Pantere, sabato prossimo si tornerà in Piemonte per un altro anticipo sul campo della Reale Mutua Fenera Chieri, prima della Supercoppa con la grande sfida con Milano il 28 ottobre a Livorno.

(Foto Uff. Stampa Honda Olivero San Bernardo Cuneo)

HONDA OLIVERO SAN BERNARDO CUNEO – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 0-3

(20-25,12-25,14-25)

Cuneo: Signorile 1, Adelusi 6, A.Haak 8, Kubik 1, Sylves 3, Hall 3, Scognamillo (L), Scola 1, Tanase 2, Stigrot 7, Ferrario (L), Molinaro, Thior ne, Enweonwu ne. All. Bellano, vice all. Aime

Conegliano: I.Haak 17, Squarcini 12, De Gennaro, Lubian 8, Plummer 11, Robinson Cook 5, Wolosz 4, Bardaro, Bugg ne, Gennari ne, De Kruijf ne,Lanier ne, Piani ne, Orso ne. All. Santarelli

Arbitri: Boris e Rossi

Durata set: 27′,21′,21′

Note: Errori battuta: Cu 10,Co 9;Aces: 0-17 ; Muri: 5-7 . MVP: Haak

