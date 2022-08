Cucinotta ritira i premi per il film promosso anche dal GAL Alta Marca Trevigiana

PIEVE DI SOLIGO – Grande soddisfazione al GAL Alta Marca Trevigiana, tra gli aderenti al partenariato che ha ideato e promosso il progetto di cooperazione interterritoriale “Veneto Rurale" nell’ambito del quale è stato finanziato il film “Il vecchio e la bambina”. La pellicola ha ottenuto ben due premi al Villammare Film Festival e la protagonista Maria Grazia Cucinotta, premiata come migliore attrice ha ritirato il riconoscimento dedicandolo al “nonno Carlo”, il suocero recentemente scomparso.



Il vecchio e la bambina, è un docufilm diretto dal regista Sebastiano Rizzo che ha quindi ritirato il premio come miglior film per la sezione TTC – Turismo Territorio e Cinema (premio che va ai film che valorizzano il territorio attraverso il cinema). La pellicola s’ispira a Ernest Hemingway ed è stato girato tra Portogruaro, Caorle, Arquà Petrarca e il tempio del Canova a Possagno, raccontando il viaggio dello scrittore attraverso i ricordi dalla Prima guerra mondiale in poi. Un dialogo di memorie narrate da un nonno alla nipote, tra le bellezze del Veneto.



Il film realizzato da Draka Production in collaborazione con Hgv Italia vede tra gli interpreti anche gli attori Totò Onnis e Giada Fortini ed è un’opera finanziata dal “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 Misura 19 Sviluppo Locale LEADER Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione”, realizzata nell’ambito del progetto di cooperazione interterritoriale “Veneto Rurale" ideato e promosso da un partenariato di GAL veneti: GAL Venezia Orientale – capofila, GAL Alta Marca Trevigiana, GAL Patavino con il Comune di Arquà Petrarca, GAL Montagna Vicentina e GAL Polesine Adige. Il progetto è supportato dall'Assessorato alla Cultura della Regione del Veneto e da Fondazione Veneto Film Commission, e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.