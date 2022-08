Cucina a fuoco, in sei all'ospedale

LIGNANO SABBIADORO - E' di sei persone trasportate precauzionalmente in ospedale per aver inalato fumo il bilancio di un incendio divampato nella cucina della abitazione dove si trovavano.

L'episodio si è verificato in tarda mattinata a Lignano Sabbiadoro (Udine) in un appartamento al piano terra di un condominio di via Raggio di Venere.

Giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno trovato le sei persone già all'esterno dei locali e, quindi, hanno provveduto a raggiungere la cucina dell'alloggio, dove la lavastoviglie stava ancora bruciando, ed estinguere il fuoco. Il rapido intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero dall'elettrodomestico ai mobili della cucina e al resto dell'appartamento.

Sono invece ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio, mentre è stato dichiarato temporaneamente inagibile l'appartamento coinvolto, in quanto l'impianto elettrico è stato danneggiato.