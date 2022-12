Cucciolo di pastore tedesco rimane bloccato in una forra

PORDENONE - Nel pomeriggio di domenica 18 dicembre, i Vigili del Fuoco di Spilimbergo sono intervenuti presso la Forra di Cerdevol-Cornula del torrente Arzino, nel comune di Vito d’Asio, per il recupero di un cane in difficoltà. I Pompieri, allertati da una persona durante una passeggiata, giungevano sul posto e trovavano il cane, un cucciolo di pastore tedesco, appena oltre il corso d’acqua, impossibilitato ad attraversare. Immediatamente due operatori SFA (Soccorritore Fluviale Alluvionale) si preparavano con i necessari DPI e procedevano al recupero del cane, mentre gli altri vigili perlustravano la zona circostante per escludere l’eventualità di incidenti al proprietario. Successivamente il cane veniva riaffidato, in perfette condizioni di saluite, al proprietario che giungeva poco dopo sul posto.