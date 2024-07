Cucciolo di delfino trovato morto sul lungomare

TRIESTE - Un cucciolo di delfino femmina, di meno di un mese di vita, è stato trovato morto a pochi metri dalla riva a Muggia, in provincia di Trieste. Il tursiope è stato recuperato dai ricercatori dell'Area Marina Protetta di Miramare, che hanno diffuso la notizia e le foto dell'animale, a distanza di qualche giorno dal momento del ritrovamento. Non è stata ancora accertata la causa del decesso, presto indagheranno sul caso i veterinari dell'Università di Padova ai quali è stata consegnata la carcassa. L'Area Marina, sui social, spiega che "nonostante la grandezza (e un peso stimato di una quarantina di chili), si trattava di un esemplare di poche settimane non ancora svezzato.

Priva di denti, la giovanissima tursiope mostrava infatti ancora le tipiche caratteristiche dei cuccioli, come la forma della lingua a 'U' per avvolgere meglio il capezzolo della madre, pieghe fetali sul dorso e un residuo di cordone ombelicale. Evidenti all'occhio degli esperti anche le vibrisse vestigiali, i peli che aiutano i cuccioli a percepire la posizione delle fessure mammarie prima di sviluppare bene gli altri sensi". Occorreranno un paio di mesi, avvertono i ricercatori, per gli esiti degli esami che daranno informazioni utili sulla causa della morte. I veterinari inseriranno poi i risultati nella banca dati nazionale sugli spiaggiamenti, uno strumento, riferisce sempre l'Area Marina di Miramare, "particolarmente utile sia per attuare misure di conservazione che per ottenere nuove conoscenze scientifiche sui mammiferi e le tartarughe che popolano i nostri mari".