Cuccioli di gatto gettati da un'auto in corsa, uno muore travolto

VICENZA – Atto di crudeltà sconcertante a Rossano Veneto. Alle 7 del mattino di mercoledì 2 ottobre, una persona alla guida di una Volkswagen ha gettato fuori dal finestrino tre cuccioli di gatto, di appena due mesi, in piena strada e sotto lo sguardo indifferente dei passanti.

I piccoli sono stati lanciati a intervalli di circa 50 metri l’uno dall’altro, lungo Via Bessica, una zona industriale del paese. Purtroppo, uno dei gattini è stato subito investito da un mezzo pesante e ha perso la vita sul colpo, senza possibilità di essere salvato. Gli altri due cuccioli, un maschio e una femmina, sono riusciti miracolosamente a salvarsi: spaventati, si sono rifugiati nei campi adiacenti alla strada.

L'episodio è avvenuto in un momento in cui il traffico era congestionato a causa della pioggia battente. Come racconta una volontaria dell’Enpa di Bassano del Grappa, molte persone hanno assistito alla scena, ma nessuno è intervenuto immediatamente per fermare l’autore del gesto. Ora l'associazione sta cercando di rintracciare i due gattini superstiti, offrendo loro un rifugio sicuro e sperando che la giustizia faccia il suo corso per individuare il responsabile.