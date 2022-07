"Cronica carenza di personale": Procura a Treviso a rischio collasso

TREVISO - “Cronica carenza di personale in Procura a Treviso”. A segnalare la difficile situazione nei servizi di segreteria è il procuratore di Treviso, Marco Marani, insieme ai sostituti procuratori in servizio a Treviso che, con una lettera aperta, hanno manifestato pubblicamente la grave situazione in cui si trovano ad operare.



“La cronica carenza di personale nei servizi di segreteria della Procura di Treviso, aggravata negli ultimi mesi da alcune assenza per malattie varie e per positività al Covid 19, ha determinato l’accumularsi di un grave ritardo nell’espletamento degli adempimenti conseguente l’adozione dei provvedimenti da parte dei magistrati”. A fronte di una pianta organica di 42 unità, la mancanza di personale amministrativo è del 22% che raggiunge il 40% a causa di numerose assenze per malattia, maternità e per distacchi a vario titolo presso altri uffici. “La pianta organica di 42 unità complessive - ribadiscono i pubblici ministeri della Procura di Treviso - è comunque da ritenersi inadeguata rispetto al bacino d’utenza (poco meno di un milione di residenti) così come l’organico di magistratura di 11 pubblici ministeri presenti rispetto ai 14 previsti”. Il numero di magistrati presenti a Treviso rispetto alla popolazione residente è il più basso del Veneto e tra i più bassi d’Italia con un magistrato ogni 68mila residenti.



“La situazione è ulteriormente aggravata dall’insufficienza del personale di polizia giudiziaria determinando un intollerabile rallentamento dell’attività giudiziaria”. A causa di questo nell’ultimo semestre il numero di procedimenti pendenti è aumentato vertiginosamente “proprio per l’impossibilità degli amministrativi di far fronte ad adempimenti di natura ordinaria”, ribadiscono i pubblici ministeri.

“Abbiamo difficoltà ad evadere puntualmente le richieste di sequestri preventivi, ad esempio, a garantire il tempestivo adempimento delle notifiche degli avvisi di conclusione delle indagini e il successivo controllo delle stesse”. “La situazione - concludono - più volte segnalata al Ministero della giustizia, ad oggi, non ha ancora ricevuto soluzione”.