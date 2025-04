Crollo Tesla, Musk molla Trump e torna in azienda?

STATI UNITI - Tesla chiude il primo trimestre con un netto calo degli utili: solo 409 milioni di dollari, il 71% in meno rispetto allo stesso periodo del 2024. Il fatturato si è fermato a 19,33 miliardi, con un calo del 9% su base annua. Numeri lontani dalle previsioni degli analisti, che si attendevano 21,13 miliardi di ricavi e 1,44 miliardi di profitti.



Secondo l’azienda, la domanda sarebbe condizionata anche da un cambiamento nella sensibilità politica, che potrebbe influenzare le scelte dei consumatori.



A fronte del flop, Elon Musk ha annunciato che da maggio ridurrà significativamente il tempo dedicato al Doge, il dipartimento governativo per l’efficienza voluto dall’amministrazione Trump, per concentrarsi nuovamente su Tesla.



Il Doge, sotto la guida di Musk, ha portato avanti operazioni di taglio dei costi, licenziamenti e lotta agli sprechi, attirando però reazioni negative che hanno colpito anche l’immagine di Tesla. Diverse concessionarie e strutture aziendali sono state bersaglio di atti violenti, classificati dalle autorità come attacchi terroristici.



Il presidente Donald Trump aveva difeso Musk, sostenendo che il suo ritorno a tempo pieno nelle aziende private sarebbe avvenuto solo dopo aver concluso gli incarichi nel governo. Quel momento sembra essere ormai vicino.