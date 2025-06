Crollo parziale del magazzino: scattano i soccorsi

VICENZA - Stanotte intorno alle ore 01:40, i vigili del fuoco di Vicenza sono intervenuti in Via A. Bassi, a Zugliano, per un crollo parziale di elementi strutturali di un magazzino in sassi e legno, adibito a servizio di un’abitazione. Fortunatamente non sono stati segnalati feriti.



I soccorritori del distaccamento volontario di Thiene, con un autopompa serbatoio e un modulo antincendio su fuoristrada, insieme a sei operatori, hanno verificato l’assenza di persone sotto le macerie e messo in sicurezza l’area.



Le operazioni sono ancora in corso, con la collaborazione delle forze dell’ordine e del sindaco di Zugliano, che sta gestendo la situazione sociale dell’abitante dell’edificio. Al momento sul posto sono presenti anche gli agenti della polizia locale.