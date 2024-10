Crolla un pezzo della Torre dell’Orologio a Venezia

VENEZIA - Un frammento di marmo della Torre dell’Orologio in Piazza San Marco si è staccato e schiantato al suolo nella notte tra martedì e mercoledì, probabilmente a causa del forte vento di scirocco. L’incidente, avvenuto vicino al bar Americano, non ha causato feriti, poiché è avvenuto in orario notturno, quando la piazza era deserta.

Mercoledì mattina, le autorità sono intervenute per transennare l’area e installare un trabattello per le verifiche. L’assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, ha spiegato che il distacco è stato causato da un perno arrugginito. Sul posto sono accorsi i tecnici comunali, la Fondazione Musei Civici, la Soprintendenza, i vigili del fuoco e la polizia locale, che hanno messo in sicurezza la zona. Le visite alla Torre sono proseguite regolarmente.