Crolla la tettoia del palco al concerto di Elisa: due feriti

BASSANO DEL GRAPPA - E' crollata la tettoia del palco per il concerto di Elisa previsto per martedì 28 giugno a Bassano del Grappa: due persone sono rimaste ferite.

Secondo quanto si è appreso, la tettoia del palco era stata già montata ma si è piegata a 45 gradi crollando sulla base del palco.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio nel parco Ragazzi del 99 a Bassano del Grappa. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area transennandola, mentre i due feriti non gravi sono stati presi in cura dal personale del Suem. Sul posto il personale dello Spisal, carabinieri e polizia di stato. Sono ora attese della autogru per la rimozione del tetto.