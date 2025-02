Crolla il tetto di una palazzina di tre piani: sette persone evacuate

MESTRE – Un'improvvisa frana del tetto ha costretto l'evacuazione di una palazzina di tre piani la notte scorsa. L'incidente è avvenuto alle ore 1:15 di domenica 2 febbraio, quando un crollo parziale ha interessato la struttura, mettendo in pericolo la sicurezza degli occupanti. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita, ma sette residenti sono stati prontamente sgomberati dall'edificio.



I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente sul posto con due mezzi, tra cui l'autoscala, per mettere in sicurezza l'area e rimuovere le parti pericolanti. Un cornicione di malta e calcinacci è stato trovato sulla strada, mentre le grondaie sui due lati della palazzina risultano danneggiate. Le operazioni di soccorso sono proseguite fino alle 4 del mattino, sotto la supervisione del capo servizio e del funzionario di guardia, che hanno coordinato le attività.



Il Comune ha subito preso in carico la situazione, offrendo assistenza alle sette persone evacuate che hanno dovuto trovare un alloggio provvisorio. I residenti sono stati supportati sia dal personale comunale che da parenti e amici, in attesa di una sistemazione stabile.