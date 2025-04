Crolla il tetto di una discoteca a Santo Domingo: almeno 98 morti - VIDEO

SANTO DOMINGO - È di almeno 98 morti e più di 150 feriti il bilancio del crollo del tetto avvenuto in una discoteca di Santo Domingo, capitale della Repubblica Dominicana. La tragedia si è consumata nelle prime ore di martedì, durante un concerto del noto artista di merengue Rubby Pérez al nightclub Jet Set. Secondo quanto riferito dal Centro operativo di emergenza, guidato da Juan Manuel Mendez, tra le vittime ci sono anche il governatore provinciale e l’ex giocatore MLB Octavio Dotel, 51 anni, morto durante il trasporto in ospedale dopo essere stato estratto dalle macerie. All’interno del locale si trovavano centinaia di persone. Le ricerche proseguono: circa 400 soccorritori stanno ancora scavando nel tentativo di trovare superstiti. Le autorità temono che il numero delle vittime possa aumentare.