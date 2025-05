Crolla il solaio durante la ristrutturazione: feriti due operai

PADOVA - Intervento dei vigili del fuoco alle 11:30 di lunedì 26 maggio per un incidente sul lavoro, causato dal crollo del solaio del terzo e del secondo piano di un'ex convento in via Sant'Eufemia, a Padova, durante alcuni lavori di ristrutturazione: due operai feriti.

La squadra dei vigili del fuoco di Padova sta mettendo in sicurezza l'area e isolando la porzione delle struttura ad ulteriore rischio di crollo, mentre i due operai coinvolti dalle macerie sono stati stabilizzati sul posto dal personale sanitario del Suem 118 e trasferiti in ospedale.

Sul posto anche il funzionario di guardia. Presenti per gli accertamenti del caso i tecnici dello Spisal e la polizia di stato.