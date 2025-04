Crolla palazzo nel cuore della notte: almeno quattro morti, otto dispersi

INDIA - Almeno quattro persone hanno perso la vita e otto risultano disperse nel crollo di un edificio di quattro piani avvenuto all’alba di oggi nel quartiere di Mustafabad, nel nord-est di Delhi, in India. Lo segnala l'Agi.



Il cedimento è avvenuto intorno alle 3 del mattino. Le squadre di soccorso hanno estratto quattordici persone vive, ma il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. Secondo le stime, tra le otto e le dieci persone sarebbero ancora intrappolate sotto le macerie.



Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e unità di emergenza, che stanno lavorando senza sosta per cercare eventuali superstiti.



Il palazzo crollato, secondo i primi rilievi, era composto da quattro piani. Nelle ore precedenti il disastro, la capitale indiana era stata colpita da temporali intensi con forti raffiche di vento, anche se al momento non ci sono conferme su un collegamento diretto tra le condizioni meteo e il crollo.