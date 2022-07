Crolla l’impalcatura, feriti tre operai

VERONA - Incidente sul lavoro, impalcatura crollata: tre i feriti. L’episodio è accaduto martedì 5 luglio verso le 8.30: due squadre di Vigili del fuoco sono intervenute in via Calcarole a Negrar in provincia di Verona.



A seguito del crollo di un’impalcatura eretta per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, tre operai di una ditta siciliana sono caduti al suolo da circa 6 metri, rimanendo feriti.

I tre uomini (21, 36 e 57 anni) sono stati soccorsi dal personale Suem, arrivato con due ambulanze, e trasportati agli ospedali di Negrar e borgo Trento a Verona. Sul posto Carabinieri, Polizia Locale e Spisal per rilievi.