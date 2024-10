Crolla casa di tre piani per lo scoppio di una fuga di gas, un disperso (VIDEO)

GALLIO (VICENZA) - Una casa di tre piani è crollata per uno scoppio probabilmente causato da una fuga di gas a Gallio, sull'altopiano di Asiago (Vicenza).

Una persona risulta al momento dispersa. Non si conosce al momento se ci sono vittime o feriti. Ancora da capire l'entità di quanto accaduto. Sul posto sono giunti i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco con diverse squadre e anche l'unità speciale di Mestre per il soccorso di persone sotto le macerie.

A causare la fuga, secondo una prima ricostruzione, la foratura del gasdotto da parte di operai che stavano lavorando nella posa di cavi. La deflagrazione ha portato al crollo della casa e le fiamme stanno interessando anche il vicino parco della Fratellanza. Il danno, rileva una nota di Italgas, è stato provocato "da un'azienda terza, estranea alla società, danneggiando così una condotta del gas durante un proprio intervento di trivellazione orizzontale". Nel frattempo sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco di Vicenza e Mestre per cercare di spegnere il devastante incendio divampato a seguito dell' esplosione. Sul posto stanno operando anche i tecnici Italgas per mettere in sicurezza il tratto di condotta danneggiato e bloccare la fuoriuscita di gas. Al momento risulta esserci solo un disperso mentre alcune persone sono rimaste ferite.