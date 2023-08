CRODE - Stelle cadenti a Milies con gli Astrofili di Vittorio Veneto.

Anche a Segusino sarà possibile ammirare le stelle cadenti con la preziosa “guida” dell’Osservatorio astronomico di Piadera (Fregona). L’ultimo appuntamento della rassegna “Crode. Musica, parole, paesaggio” prima della pausa estiva - i tre eventi conclusivi infatti saranno in settembre - si terrà all’ostello Saint-Jory di Segusino giovedì 10 agosto alle ore 20.45 per osservare in diretta il firmamento con le spiegazioni degli astrofili di Vittorio Veneto. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Borgo Milies.

“Crode. Musica, parole, paesaggio” proseguirà con altri 3 appuntamenti, fino al 17 settembre. L’iniziativa nasce dal territorio di Segusino, nell'Altamarca trevigiana stretta tra Piave e Prealpi. È il primo cartellone organico promosso dal Comune di Segusino con una serie di eventi che coprono l'estate tra concerti, passeggiate, teatro per bambini e incontri astronomici che coinvolgono, insieme al Coro di Stramare, la Pro Loco gli amici di Borgo Milies e AmareStramare.