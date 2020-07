VENERDI 24 LUGLIO ore 21.30

CROCUS - Canti della tradizione

Concerto di Alice Norma Lombardi

E' una narrazione musicale e linguistica che, "colla voche" e la chitarra, attraversa la penisola italiana e le sue isole sia in senso spaziale che in senso temporale. Partendo dal profondo sud, dalla Calabria alla Sicilia con brani popolari e tradizionali di fine Ottocento e inizio Novecento, si risale verso nord attraversando la Campania, il Lazio, la Toscana e la Sardegna fino ad arrivare ai canti rinascimentali della tradizione ligure.



Contributo € 5

Per prenotazioni 3484238334

L'Enoteca nel parco è aperta dalle 18



Alice Norma Lombardi inizia il suo percorso musicale a 10 anni con lo studio del clarinetto a Vittorio Veneto per poi proseguire con lo studio del canto lirico a Modena. Si laurea in canto lirico nel 2015 presso l'Istituto Superiore Musicale Vecchi Tonelli di Modena, sotto la guida di Marina Comparato. Prosegue gli studi con William Matteuzzi a Castel San Pietro Terme e Donatella Debolini a Firenze. Collabora per diversi anni con ensemble di musica rinascimentale e barocca. Si dedica attualmente alla sperimentazione e alla ricerca vocale e all'interazione tra suono e immagine.