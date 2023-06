A Crocetta giornata con le glorie del ciclismo del triveneto

CROCETTA DEL MONTELLO - Un atleta che ha vinto le Olimpiadi (Silvio Martinello), sei campioni del mondo, tre che hanno indossato la maglia gialla (e una vincitrice) due che si sono aggiudicati il Giri d’Italia, otto atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi ed un ex commissario tecnico (Davide Cassani), due cronisti Rai: Davide Cassani e Silvio Martinello. Questo è il parterre de rois della “Pedalata con i campioni fra Piave e Montello sulle strade degli Arditi” dove fu combattuta la Grande Guerra organizzata da Mario Beccia e Simone Fraccaro con in palio il Secondo Trofeo Giessegì allestito dalle Glorie Ciclismo Triveneto a Crocetta del Montello con la collaborazione del Comune di Crocetta e la società Crocetta Bike Team terminato a Villa Ancillotto.

Un primo applauso al vincitore delle Olimpiadi di Atlanta nella corsa a punti Silvio Martinello, ai sei campioni del mondo, Diana Žiliūtė, Alessandro Ballan, Silvio Martinello, Giuseppe Saronni, Flavio Vanzella e Dino Zandegù, ai due vincitori del Giro d’Italia Giuseppe Saronni e Gilberto Simoni, tre maglie gialle Diana Žiliūtė (che ha vinto la corsa nel 1999), Tommaso De Prà e Flavio Vanzella e gli otto che hanno partecipato alle Olimpiadi: Silvio Martinello, Aurelio Cestari, Renato Piccolo, Flavio Vanzella, Diana Žiliūte (terza alla prova su strada a Sydney 2000), Roberto Pagnin Flavio Martini (31° nella prova in linea a Città del Messico 1968) e Roberto Ceruti.

Gli ex del passato e gli ospiti hanno voluto tributare un ricordo a Renato Longo il campione del ciclocross che ha vinto cinque mondiali e dodici campionati italiani, deceduto giovedì a Vittorio Veneto (Treviso).

Tra gli altri hanno partecipato alla riunione: Gianbattista Baronchelli, che ha vinto due Giri di Lombardia, Piemonte e sei Giro dell’Appennino, argento ai mondiali su strada nel 1980, diverse tappe e podi al giro: Flavio Martini, Renato Giusti e Aurelio Cestari (Olimpiade di Melbourne 1956, 34° nella corsa in linea), che è stato presidente delle Glorie del Ciclismo Triveneto, Tullio Bertacco, Flavio Miozzo, Giuliano Cazzolato, Luciano Loro, Ennio Salvador, Giovanni Moro, Claudio Bortolotto, Ennio Vanotti, Silvano Lorenzon, Giampaolo Johnny Fregonese e, il più giovane, Marco Benfatto.

Non sono voluti mancare Remo Mosole, organizzatore di tre campionati del mondo e per 18 anni, presidente della plurititolata Trevigiani, il veneziano Italo Bevilacqua, insignito all’ordine del Merito della Repubblica Italiano. C’è stato anche un “ipotetico podio” a conclusione delle due prove: tra i professionisti Marco Benfatto, ora nella veste di preparatore, tra gli “amatori” l’atleta del Crocetta Bike Andrea Formaggi, mentre nella prova femminile la prima a concludere è stata Francesca Selva.

Alla fine c’è stato anche un fuori programma con la canzone di Dino Zandegù e Renato Giusti che hanno allietato la giornata. Alla manifestazione ha partecipato anche la sindaca di Crocetta del Montello Marianella Tormena, affiancato dall’assessore Simone Zanella, e l’immancabile Maurizio Fabretto presidente della formazione femminile Acca due O.

Sandro Bolognini