Crocetta, donna scompare da casa: ritrovata a Vittorio Veneto

CROCETTA DEL MONTELLO - È stata ritrovata in serata, mercoledì 10 agosto, la signora di 57 anni la cui scomparsa era stata denunciata ieri. Come era stato segnalato via facebook, "martedì 9 agosto era uscita di casa per fare una passeggiata a Crocetta del Montello e non è più rientrata a casa".



La signora, di nazionalità brasiliana, è stata ritrovata in zona Vittorio Veneto, come hanno confermato in serata (ore 20.15) i Carabinieri.

La scomparsa era stata regolarmente denunciata ai Carabinieri di Crocetta del Montello. Stasera dunque la bella notizia.