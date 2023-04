In Croazia e in Sardegna ancora medaglie per li Karate Castelfranco

CASTELFRANCO - Dopo aver celebrato le medaglie di Mattia Busato all’Eurokarate 2023 di Guadalajara (Spagna), dove l’atleta di Castelfranco Veneto si è laureato vicecampione continentale nel kata individuale e ha conquistato un bronzo con il team azzurro sempre nel kata, la Germinal Sport Target è tornata alle competizioni internazionali con i suoi giovani agonisti. Atlete e atleti della società castellana si sono concentrati su due fronti: la Tad Cup a Rijeka (Croazia) e l’Open di Sardegna a Olbia.



Il primo evento, a cui risultavano iscritti 800 fra ragazzi e ragazze di sette nazioni, è uno di quegli appuntamenti che non manca mai nel calendario annuale del gruppo agonisti. A onorarlo nel migliore dei modi sono stati rispettivamente: Giulia Marchetti, in grado di far suo l’oro tra le Seniores e l’argento tra le Under 21 nel kata; Alessio Cambruzzi, capace di aggiudicarsi due medaglie di bronzo con il kumite tra Under 21 e Seniores (-67 kg), ma anche Giacomo Turcato, che si è preso l’oro sia a livello Under 14 che Under 16 nel kata vincendo tutti gli incontri di entrambe le categorie con sei nette affermazioni. Le altre medaglie di giornata recano la firma di Isacco Volpato, oro tra gli Under 12 nel kata, Maia Volpato, bronzo tra le Under 12 nel kata, Alessandro Tamberi, altro bronzo nel kumite tra i Cadetti (-63 kg), e infine Davide Gasparetto, ennesimo bronzo nel kumite in ambito Seniores (-75 kg). I

l medagliere della Tad Cup 2023

Kumite: Alessandro Tamberi, bronzo Cadetti (-63 kg), Alessio Cambruzzi, bronzo Under 21 e Seniores (-67 kg), Davide Gasparetto, bronzo Seniores (-75 kg)

Kata: Isacco Volpato, oro Under 12

Giacomo Turcato, oro Under 14 e Under 16

Giulia Marchetti, oro Seniores e argento Under 21

Maia Volpato, bronzo Under 12



L’Open di Sardegna era un’altra gara - nominalmente internazionale - dotata di un’importanza strategica in quanto era valida per il ranking delle selezioni per le Nazionali giovanili. Ad Olbia si sono messe in luce, entrambe nel kumite a livello Cadetti, Gisella Aloisi e Graziella Ecchili: la prima ha centrato un argento (-54 kg), l’altra (-61 kg) è salita sul terzo gradino del podio.

Il medagliere dell’Open di Sardegna 2023



Kumite:

Gisella Aloisi, argento Cadetti (-54 kg)

Graziella Ecchili, bronzo Cadetti (-61 kg)





Ancora una volta, giovani e giovanissimi della Germinal Sport Target si sono fatti valere sul tatami in Italia e all’estero, portando in gara le sicurezze acquisite negli ultimi mesi, grazie a cui si sono imposti anche in maniera perentoria. La prossima data da segnare sul calendario è per domenica 16 aprile con le selezioni regionali Esordienti a Noale.