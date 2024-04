Critiche sulla caccia, Botswana minaccia di trasferire 20mila elefanti in Germania

BOTSWANA - Il presidente del Botswana, Mokgweetsi Masisi, ha reagito alle critiche mosse da Berlino sulla caccia ai pachidermi e all'esportazione di trofei, minacciando di trasferire fino a 20mila elefanti in Germania. Masisi sostiene che tali pratiche siano necessarie per regolare il numero degli animali presenti nel suo Paese.

In un commento al quotidiano tedesco Bild, Masisi ha affermato che i tedeschi devono "convivere con gli animali come cercano di imporci". Ha aggiunto che l'offerta di reinsediare 20mila elefanti in Germania non è uno scherzo e che il Botswana "non accetterà alcun rifiuto".

Il Botswana ospita la più grande popolazione di elefanti al mondo, con circa 130mila esemplari. Tuttavia, la convivenza con questi animali è spesso difficile, con attacchi contro esseri umani, villaggi e raccolti che si verificano regolarmente.

Il ministero dell'Ambiente tedesco, guidato dagli ambientalisti, ha denunciato il commercio dei trofei di caccia di elefanti destinati ai ricchi clienti occidentali e aveva recentemente proposto di limitare l'importazione di questi trofei legati al bracconaggio.