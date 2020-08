Critiche a spot Audi con bimba e banana, ritirato

Una posa "provocatoria, sessista e pericolosa". In molti su Twitter sono insorti alla vista dello spot dell'ultimo modello dell'Audi - la RS4 - che mostra una bambina di pochi anni con vezzosi occhiali da sole, vestitino fiorato e giubbotto jeans, che mangia una banana appoggiata al muso di una vettura rossa fuoco. Lo slogan del promo è: "Lascia che il tuo cuore batta più forte. Sotto ogni aspetto". Lo riporta la Bbc. Molti di coloro che hanno visto l'immagine pubblicitaria l'hanno letta come provocatoria. Altri invece si sono scagliati contro la pericolosità dell'immagine: per il guidatore sarebbe stato impossibile vedere la bimba e quindi evitare di investirla. Travolta dalle critiche sul social la casa automobilistica tedesca si è affrettata a fare un mea culpa pubblico e a ritirare subito lo spot. E anche ad aprire un'indagine interna per capire come sia potuto accadere. "Vi ascoltiamo e chiariamo: ci prendiamo cura dei bambini. Ci scusiamo sinceramente per questa immagine insensibile e ci assicuriamo che non verrà utilizzata in futuro", è scritto su un comunicato diffuso da Audi.