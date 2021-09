Cristina Franzin premiata ieri al Gran Galà dello Sport Paralimpico Veneto

MONTEBELLUNA - Era presente anche l’assessore ai servizi informativi, ieri, al Gran Galà dello Sport Paralimpico Veneto che si è svolto ad Abano con la presenza di 17 atlete/i e 8 tecnici Veneti che hanno partecipato ai XVI Giochi Paralimpici Estivi di Tokyo 2020. Nel corso della cerimonia è stata premiata con la Stella di bronzo la montebellunese Cristina Franzin, un orgoglio per la Comunità montebellunese. Cristina Franzin dal 1986 al 2004 è stata tecnico di nuoto paralimpico della societàn Sportlife Onlus.



Dal 2004 tecnico volontario nuoto paralimpico della Società Sportlife Onlus per il Progetto "Acquaticità per adulti", rivolto a persone con disabilità più o meno grave non idonei all'agonismo. Dal 2004 al 2017 tecnico Volontario nuoto Paralimpico per il Progetto "Cuccioli in acqua", rivolto a bambini con disabilità in età scolare e prescolare.



Nella foto, anche il Presidente del CIP Comitato Italiano Paralimpico Ruggero Vilnai.