Cristiano Ronaldo e la scelta di vita: "Arabia Saudita grande chance"

ARABIA SAUDITA - "Mi hanno cercato tanti club, ho scelto l'Arabia Saudita". Cristiano Ronaldo spiega la scelta di vita che lo ha portato a firmare con l'Al-Nassr un contratto da 500 milioni fino al 2025. "Quando ho preso la mia decisione la famiglia mi ha subito supportato, soprattutto i miei figli. Qui ci hanno riservato una meravigliosa accoglienza e sono veramente felice di essere qui con tutta la mia famiglia. Essere in Arabia Saudita per me è una grande opportunità non solo calcistica ma anche per cambiare la mentalità delle nuove generazioni", le parole di CR7 durante la conferenza stampa di presentazione. "Ho avuto tante opportunità in Europa, mi hanno cercato tanti club, come in Brasile, in Australia, negli Stati Uniti, in Portogallo, ma io avevo già dato la mia parola all'Al-Nassr: questa è una nuova sfida, so cosa voglio e cosa non voglio. C'è una possibilità di cambiamento, di aiutare gli altri. Ci sono molte persone che non conoscono questo calcio e io voglio che cambi, che la prospettiva sia diversa".

"Nel giro di 10-15 anni tutte le squadre hanno modo di cambiare e lo dimostra il Mondiale dove tanto bene hanno fatto l'Arabia e squadre africane. C'è ancora grande margine di miglioramento per questo movimento e questo campionato è molto competitivo, so cosa voglio e non vedo l'ora di iniziare a giocare", aggiunge.