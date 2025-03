Cristiano Ronaldo e le 100 frustate in Iran: l’ambasciata smentisce

TEHERAN (IRAN) - La voce secondo cui Cristiano Ronaldo rischierebbe 100 frustate in Iran per un presunto caso di adulterio è stata smentita categoricamente dall’ambasciata iraniana a Roma. L’indiscrezione era circolata in seguito alla trasferta dell’Al Nassr a Teheran, per un match di Champions League asiatica contro l’Esteghlal, al quale CR7 non ha preso parte. L’episodio al centro della vicenda risale al 2023, quando il campione portoghese aveva baciato sulla fronte Fatemeh Hammami Nasrabadi, un’artista iraniana disabile che dipinge con i piedi.



In una nota ufficiale, l’ambasciata iraniana ha chiarito di aver verificato presso le autorità giudiziarie della Repubblica Islamica che nessuna sentenza è mai stata emessa contro Ronaldo. Ha inoltre precisato che l’assenza del calciatore in Iran è stata una decisione tecnica dell’Al Nassr, legata a un lieve infortunio per il quale il club saudita ha preferito non rischiare l’impiego dell’attaccante. L’ambasciata ha infine invitato i media a verificare con maggiore attenzione le fonti, evitando la diffusione di notizie infondate e prive di basi reali.